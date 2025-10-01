Bologna , Italiano:”il nostro girone è tosto, dobbiamo alzare il livello”

Il Bologna punta alla prima vittoria in Europa League , dopo la sconfitta inaugurale contro l’Aston Villa. Al Dall’Ara giovedì arriva il Friburgo.-

“Abbiamo visionato la partitat giocata dal Friburgo contro il Basilea per raccogliere le migliori indicazioni di come affronaare il match- ha spiegato Vincenzo Italiano -. Loro hanno dei buoni giocatori in possesso buona caratura tecnica e sono bene organizzati. Il nostro girone è tosto, dobbiamo alzare il livello per avere la meglio contro avversari di valore. Dobbiamo crescere e migliorare sotto tutti i puntiu di vista”