Europa League – risultati e classifiche

Tutti i risutati delle gare Europa league giocate giovedì 25 settembre 2025
Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
Lille – Brann 2-1
Aston Villa – BOLOGNA 1-0
Young Boys – Panathinaikos 1-4
Salisburgo – Porto 0-1
Utrecht – Lione 0-1
Ferencvaros – Viktoria Plzen 1-1
Rangers – Genk 0-1
Stoccarda – Celta Vigo 2-1
LE GARE GIOCATE MERCOLEDI’
Betis-Nottingham Forest 2-2
Marcatori: 15′ Bakambu (B), 18′ e 23′ Igor Jesus (N), 40′ st Antony (B).
Braga-Feyenoord 1-0
Marcatori: 34′ st Fran Navarro (B).
Dinamo Zagabria-Fenerbahce 3-1
Marcatori: 21′ e 5′ st Beljo (D), 25′ Szymanski (F), 49′ Bakrar (D).
Stella Rossa-Celtic 1-1
Marcatori: 11′ st Iheanacho (C), 20′ st Arnautovic (S).
Friburgo-Basilea 2-1
Marcatori: 31′ Osterhage (F). 12′ st Eggestein (F), 39′ st Otele (B).
PAOK-Maccabi Tel-Aviv 0-0
Midtjylland-Sturm Graz 2-0
Marcatori: 7′ aut. Christensen (M), 43′ st Diao (M).
Malmo-Ludogorets 1-2
Marcatori: 8′ Stanic rig. (L), 23′ Bile (L), 33′ st Johnsen (M)
CLASSIFICA
3 PUNTI: ROMA, Aston Villa, Braga, Fcsb, Dinamo Zagabria, Friburgo, Genk, Lille, Lione, Ludogorets, Panathinaikos, Porto, Midtjylland, Stoccarda
1 punto: Celtic, Nottingham Forrest, Paok, Real Betis, Stella Rossa, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen
0 punti: BOLOGNA, Basilea, Feyenoord, Fenerbahce, Malmoe, Nizza, Sturm Graz, Brann, Celta, Go Ahead Eagles, Rangers, Salisburgo, Utrecht, Young Boys