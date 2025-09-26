Europa League – risultati e classifiche

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 26, 2025
scritto daRedazione

Tutti i risutati delle gare Europa league giocate giovedì 25 settembre 2025

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Lille – Brann 2-1

Aston Villa – BOLOGNA 1-0

Young Boys – Panathinaikos 1-4

Salisburgo – Porto 0-1

Utrecht – Lione 0-1

Ferencvaros – Viktoria Plzen 1-1

Rangers – Genk 0-1

Stoccarda – Celta Vigo 2-1 

LE GARE GIOCATE MERCOLEDI’

Betis-Nottingham Forest 2-2
Marcatori: 15′ Bakambu (B), 18′ e 23′ Igor Jesus (N), 40′ st Antony (B). 

Braga-Feyenoord 1-0
Marcatori: 34′ st Fran Navarro (B).

Dinamo Zagabria-Fenerbahce 3-1
Marcatori: 21′ e 5′ st Beljo (D), 25′ Szymanski (F), 49′ Bakrar (D).

Stella Rossa-Celtic 1-1
Marcatori: 11′ st Iheanacho (C), 20′ st Arnautovic (S).

Friburgo-Basilea 2-1
Marcatori: 31′ Osterhage (F). 12′ st Eggestein (F), 39′ st Otele (B).

PAOK-Maccabi Tel-Aviv 0-0 

Midtjylland-Sturm Graz 2-0
Marcatori: 7′ aut. Christensen (M), 43′ st Diao (M).

Malmo-Ludogorets 1-2
Marcatori: 8′ Stanic rig. (L), 23′ Bile (L), 33′ st Johnsen (M)

CLASSIFICA

3 PUNTI: ROMA, Aston Villa, Braga, Fcsb, Dinamo Zagabria, Friburgo, Genk, Lille, Lione, Ludogorets, Panathinaikos, Porto, Midtjylland, Stoccarda

1 punto: Celtic, Nottingham Forrest, Paok, Real Betis, Stella Rossa, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen

0 punti: BOLOGNA, Basilea, Feyenoord, Fenerbahce, Malmoe, Nizza, Sturm Graz, Brann, Celta, Go Ahead Eagles, Rangers, Salisburgo, Utrecht, Young Boys

Settembre 26, 2025
scritto daRedazione
