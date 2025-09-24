Bologna , Vincenzo Italiano:”contro l’Aston Villa sappiamo quello che ci aspetta”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 24, 2025
scritto daRedazione

Dobbiamo cercare di iniziare con il piede giusto, fare più punti e superare quest’anno il primo turno. Sappiamo quello che ci aspetta, incontriamo una squadra forte in un ambiente caldissimo. Obiettivo è superare il primo turno per poi arrivare nei mesi che contano, a marzo a giocarsi il tutto per tutto”.

Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, alla vigilia del debutto in Europa League contro l’Aston Villa. “Lo scorso anno in Champions abbiamo rispettato troppo gli avversari, quando abbiamo capito ritmi e intensità abbiamo fatto punti e qualche partita potevamo portarla a casa. Abbiamo mostrato le nostre capacità. Il sorteggio di Champions non fu fortunato, in questo di Europa League ci sono tre o quattro squadre di livello ma abbiamo le carte in regola per passare il primo turno”, ha aggiunto.

Settembre 24, 2025
scritto daRedazione
Settembre 24, 2025
Settembre 24, 2025

