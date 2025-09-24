Coppa Italia , Spezia battuto ai rigori dal Parma

Il allenatoida Crlos Cuesta Parma si è qualificato agli ottavi di finale della Coppa Italia battendo lo Spezia ai calci di rigore 6-5. Ad attendere gli emiliani il derby con il Bologna. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 2-2.
Ducali due volte avanti con Britschgi e Pellegrino (capocannoniere di coppa, 3 gol) ma raggiunti da Aurelio e Lapadula.
Ai rigori decisivi gli errori di Soleri e dello stesso Lapadula. debuttante svizzero Britschgi (classe 2006) che sblocca la partita al