Coppa Italia: Udinese-Palermo 2-1

Al Blu Energy Stadium ,il match si sblocca subito dopo solo al (41′) che fa 1-0 a col bel snistro a giro di un ritrovato Zaniolo con leggera deviazione di Veroli. Passano pochi minuti ed ecco il raddoppio: Joronen para due volte su Buksa, ma la seconda respinta viene ribadita in porta di testa da Miller. Nella ripresa, Kamara sbaglia il possibile 3-0 il portiere ospite si allunga e respinge . Neglimultimi minuti , dopo una serie di calci d’angolo, il colpo di testa di Peda vale il 2-1 che regala un finale d’ansia alla formazione di Runjaic. I friulani accedono agli ottavi dove all’Allianza Stadium incinteranno la Juventus.