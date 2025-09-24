Coppa Italia : Cagliari – Frosinone 4-1. Sardi agli ottavi contro il Napoli

Il Cagliari travolge 4-1 il Frosinone 4-1 . I ragazzi di Pisacane coqnuistano gli ottavi Coppa Italia e sfiderranno il Napoli allo stadio Maradona.

CAGLIARI-FROSINONE 4-1

Serve un grande Matteo Felici al Cagliari per battere il Frosinone in Coppa Italia: 4-1 e ottavo di finale contro il Napoli campione d’Italia per i sardi. La partita si sblocca subito: Cittadini mette giù Borrelli, dal dischetto Gaetano non sbaglia ed è 1-0 al (2′). I sardi, poi, rischiano di subire il pari che arriva al (36)’: sponda di testa da corner e deviazione vincente di Vergani che fa 1-1. Nella ripresa, i padroni casa hanno un ‘Felici’ in piùi : assist per Borrelli che non sbaglia per il (2-1). . All’80’, amncora Felice protagonista : si sovrappone sulla corsia mancina e di destro fa 3-1 chiudendo i giochi. C’è spazio, all’85’, anche per il blitz di Cavuoti che vale il definitivo 4-1.