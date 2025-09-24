Lecce, Di Francesco:”risultato giusto. Dopo il rosso non c’è stata più partita”

Serata dal sapore amaro per Eusebio Di Francesco , dopo la sconfitta 3-0 contro il Milan , sedicesimi di finale Coppa Italia: ” Il risultato poteva essere anche più largo. E così, molto onestamente, il tecnico dei salentini ha analizzato la partita: “Risultato giusto, anzi bisogna essere onesti: dopo il rosso non c’è più stata partita. Ai ragazzi ho detto che domenica voglio vedere un altro tipo di prestazione se vogliamo competere per mantenere la categoria”.