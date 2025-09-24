Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Milan , Landucci:"Gimenez? le sue prestazioni sno state sempre buone"
Lecce, Di Francesco:”risultato giusto. Dopo il rosso non c’è stata più partita”
Coppa Italia : Cagliari - Frosinone 4-1. Sardi agli ottavi contro il Napoli

Lecce, Di Francesco:”risultato giusto. Dopo il rosso non c’è stata più partita”

Settembre 24, 2025
scritto daRedazione

Serata dal sapore amaro per Eusebio Di Francesco , dopo la sconfitta 3-0 contro il Milan , sedicesimi di finale Coppa Italia: ” Il risultato poteva essere anche più largo. E così, molto onestamente, il tecnico dei salentini ha analizzato la partita: “Risultato giusto, anzi bisogna essere onesti: dopo il rosso non c’è più stata partita. Ai ragazzi ho detto che domenica voglio vedere un altro tipo di prestazione se vogliamo competere per mantenere la categoria”.

Settembre 24, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Milan , Landucci:"Gimenez? le sue prestazioni sno state sempre buone"

Settembre 24, 2025
Articolo successivo

Coppa Italia : Cagliari - Frosinone 4-1. Sardi agli ottavi contro il Napoli

Settembre 24, 2025

Recommended for You

Gianluca Rocchi:”chiedo collaborazione che per noi è fondamentale altrimenti diventa una gazzarra”

Juve, inchiesta Prisma , vertici patteggiano, Codacons: valiteremo con loro accordi di risarcimenti

L’ex arbitro Marelli:”al Pisa manca un caldio di rigore”. Pistocchi : “il braccio di Beukema? non è mai rigore”