Serata dal sapore amaro per Eusebio Di Francesco , dopo la sconfitta 3-0 contro il Milan , sedicesimi di finale Coppa Italia: ” Il risultato poteva essere anche più largo. E così, molto onestamente, il tecnico dei salentini ha analizzato la partita: “Risultato giusto, anzi bisogna essere onesti: dopo il rosso non c’è più stata partita. Ai ragazzi ho detto che domenica voglio vedere un altro tipo di prestazione se vogliamo competere per mantenere la categoria”.
Lecce, Di Francesco:”risultato giusto. Dopo il rosso non c’è stata più partita”
Settembre 24, 2025