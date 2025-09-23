Sfondo scuro Sfondo chiaro
Juve, inchiesta Prisma , vertici patteggiano, Codacons: valiteremo con loro accordi di risarcimenti

Settembre 23, 2025
scritto daRedazione

PER GLI AZIONISTI DANNEGGIATI CHE NON HANNO ANCORA SIGLATO ACCORDI

Dopo il via libera del Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, alla richiesta di patteggiamento per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta Prisma su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori, il Codacons si attiva a tutela dei soggetti danneggiati dai reati.

Il patteggiamento apre ora le porte ad accordi economici tra imputati, società e azionisti lesi dal punto di vista patrimoniale – spiega il Codacons – Tutti i risparmiatori danneggiati e che hanno subito perdite economiche, nel caso in cui non abbiano già raggiunto un compromesso con Juventus e imputati, possono rivolgersi alla nostra azione per essere tutelati e raggiungere un accordo equo sui risarcimenti.

Settembre 23, 2025
scritto daRedazione
