L’ex arbitro Marelli:”al Pisa manca un caldio di rigore”. Pistocchi : “il braccio di Beukema? non è mai rigore”

Il calcio è bello , perchè ognuno la vfede come gli pare. Se da una parte Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato i vari episodi arbitrali discussi di Napoli-Pisa ai microfoni di DAZN dichiarando che al Pisa manca un calcio i rigore riferito al fallo di De Bruney su Leris nel primo tempo “On-field review chiamata da Mazozleni per step-on-foot di De Bruyne su Leris, piede destro su piede destro. Corretto il richiamo al VAR ma tutto viene annullato perché viene mostrato da Mazzoleni un tocco di braccio di Leris. Non bisogna fare confusione nelle regole. I tocchi di mano in appoggio vale per tutti, attaccanti e difendenti. Leris non fa niente con quel braccio, è un braccio in appoggio. Il pallone gli carambola addosso. Motivo per cui quel tocco di braccio non doveva essere valutato punibile e non doveva neanche essere mostrato al VAR perché non è un chiaro ed evidente errore. È un tocco codificato non punibile”.

“Rigore assegnato al Pisa? Rivisto il replay, si nota che Beukema ha il braccio largo fin da subito. Non conta nulla la distanza di gioco né il fatto che il pallone tocchi prima la gamba. Resta un tocco di braccio punibile”.

Il giornalista Pistocchi invece:”In occasione del calcio di rigore concesso al Pisa #Beukema alza la gamba sinistra per cercare di intercettare la palla e la posizione del braccio dx è perfettamente congrua al movimento e all’equilibrio, il giocatore del Pisa lo anticipa e il pallone da distanza ravvicinata finisce prima sulla gamba sx e poi sul braccio. Mai rigore, strano che il Var #Mazzoleni non sia intervenuto. Anzi, no,