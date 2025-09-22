Coppa Italia – dal 24 settembre i sedicesimi di finale

Riparte dalla Coppa Italia. I match in eslusiva e in dirtta sulle Ret Mediaset
COPPA ITALIA 2025/26, IL TABELLONE
SEDICESIMI DI FINALE (a partire dal 24 settembre, date e orari esatti da definire)
Frosinone-Cagliari
Parma-Spezia
Verona-Venezia
Como-Sassuolo
Udinese-Palermo
Milan-Lecce
Torino-Pisa
Empoli-Genoa
I POSSIBILI OTTAVI IN BASE AL RANKING
Parte sinistra:
Bologna-Parma
Lazio-Milan
Juventus-Udinese
Atalanta-Genoa
Parte destra:
Inter-Verona
Roma-Torino
Fiorentina-Como
Napoli-Cagliari
COPPA ITALIA 2025/26, IL FORMAT
La Lega Serie A ha confermato il format del precedente triennio, dal numero di partecipanti (sempre 44 squadre, le 20 di A, le 20 di B e 4 segnalate dalla Lega Pro) al fatto che le “big” giochino la gara secca in casa. Le otto teste di serie (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio) scenderanno in campo dagli ottavi di finale.
I possibili derby tra squadre di A (Inter-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Torino) potrebbero verificarsi solo in finale.
La finale è in programma il 13 maggio 2026.
COPPA ITALIA 2025/26, LE DATE
Turno preliminare: 9-10 agosto 2025
Trentaduesimi di finale: 15-18 agosto 2025
Sedicesimi di finale: a partire dal 24 settembre 2025
Ottavi di finale: 3-17 dicembre 2025
Quarti di finale: 4-11 febbraio 2026
Semifinali (andata e ritorno): marzo – aprile 2026
Finale: 13 maggio 2026 allo stadio Olimpico di Roma