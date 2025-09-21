Cremonese, Nicola:”la sqdra ha fatto meglio rispetto a Verona”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale : Fiorentina-Como 1-2
Settembre 21, 2025
scritto daRedazione

Davide Nicola si premnde con la sua Cremonese un punti contro il Parma. Il tecnicco al termne del match terminato 0-0:”. Ci aspettavamo un Parma così però, per quanto riguarda il Parma,. Alla fine ho visto i ragazzi meglio rospetto alla partta contro il Verona meglio anche la fase difemsiva , più compatti e con più equilibrio; abbiamo ceracto di costruire il gioco dal basso ma non ci siamo riusciti , poi costretti ad alzare il baricentro”.

Settembre 21, 2025
scritto daRedazione
