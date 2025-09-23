Serie A . Goiudice sportivo 4^ giornata , Guendouzi , die giornate di squalifica

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 23, 2025
scritto daRedazione

Il Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di Serie A eha squalificato  il centrocampista della Lazio Mateo Guendouzi, espulso dopo il triplice fischio nel derby perso con la Roma, è stato sanzionato con due giornate di squalifica “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara”. Un turno di stop anche per il suo compagno di squadra, Reda Belahyane, cacciato a pochi minuti dalla fine per un brutto fallo su Koné, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.

Una giornata di qualifica per Patrick Viera (Genoa) espulso nei minuti finali di Bologna -Genoa per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un’espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale”.

Un turno di stop anche per Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, allontanato durante la gara con la Juventus “per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con l’allenatore della squadra avversaria”

A queste sanzioni si aggiunge anche una multa di 2.000 euro ai danni della Lazio “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco.

