Milan – Lecce 3-0. Rossonero agli ottavi contro la Lazio

Cinquantamila spettatori a San Siro per i sedicesimni di finale Coppa Italia tra il Muilane lecce. I Rossoneri travolgono i salentini 3-0.

Nel primo tempo , dopo tre conclusioni pericolose di Gimnenz , Nkunku si divora il vantaggio centrando il palo a porta vuota. , poi è il messicano(20′) sblocca il risultato dopo l’espulsione di Siebert (18′) e una deviazione di Rabiot si stampa sulla traversa. Nella ripresa poi i rossoneri controllano il match, colpiscono un altro legno con Loftus-Cheek e mettono il risultato al sicuro con una mezza rovesciata al volo di Nkunku (51′) e un guizzo di Pulisic (64′).





IL TABELLINO

MILAN-LECCE 3-0

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (33′ st Odogu); Saelemaekers (16′ st Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (1′ st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (23′ st Balentien), Nkunku (16′ st Pulisic).

A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Estupinan; Modric. All.: Allegri (in panchina Landucci)

Lecce (4-3-3): Fruchtl; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (1′ st Pierotti), Berisha (35′ st Coulibaly), Helgason (1′ st Gorter); N’Dri (22′ Gaspar), Camarda, Tete Morente (12′ st Gallo).

A disp.: Falcone, Samoja, Kouassi, Kovac, Ramadani, Sala, Stulic. All.: Di Francesco

Arbitro: Tremolada

Marcatori: 20′ Gimenez (M), 6′ st Nkunku (M), 19′ st Pulisic

Ammoniti: Ricci, Pavlovic (M); Kaba (L)

Espulsi: 18′ Siebert (L)