Lazio, Lotito:”girano voci false, il futuro del club è garantito “

Complice un’inizio di stagione mediocre della Lazio , che hanno dato modo di prendere volune alcune voci prontamente smentuite dal presidente della Lazio Claudio Lotito su un’eventuale cessione del club. Come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero’ lo stesso nunero uno del club biancoceleste smentisce qualsiasi probabile cessione del club:” n i: “Sono state messe in giro delle voci false sul fatto che la società stia fallendo, quando abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori. Io vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito“.