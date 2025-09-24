Coppa Italia: Verona – Venezia 0-0 (4-5 d.c.r.)



La caparbietà del Venezia consente ai lagunari di aggiudicarsi il derby veneto sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al Bentegodi partita piuttosto bloccata nel corso del primo tempo e il primo tempo si chiude 0-0.

Dopo l’intervallo un nubrifagio grandine si abbatte sullo stadio costringendo ad una sospensione di una ventina di minuti. Si rirpende con il venezia che sfiora il gol con il palo colpito dal neo-entrato Sagrado, poi il match rirpende possesso del tatticismo . Zanetti tenta di sveltire la manovra e getta nella mischia anche Giovane e Orban, ma al tri tempi regolamentari si chiudo con il risultato ad occhiali. Nella lotteria finale Ebosse è il primo a sbagliare, mentre gli uomini di Stroppa bucano sempre Perilli. Vince il Venezia ai rigori e raggiunge l’Inter agli ottavi a San Siro: eliminato il Verona.