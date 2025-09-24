Coppa Italia : Como , 3-0 al Sassuolo.Lariani agli ottavi contro la Fiorentina

Tutto facile per il Como, che nei Sedicesimi di Coppa Italia sorride al Como che batte Sassuolo con un netto 3-0. e accede al turno successivo. La squadra di Fabregas non si risparmia e nel primo tempo chiude il match andando a segno tre volte cin le reti di Jesus Rodriguez (doppietta al 2’ e al 41’) e Douvikas (24’). La formazione allenata da Grosso non entra mai in partita. Ora per i lariani c’è la Fiorentina di Stefano Pioli agli ottavi di finale.