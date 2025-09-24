Coppa Italia : Como , 3-0 al Sassuolo.Lariani agli ottavi contro la Fiorentina

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 24, 2025
scritto daRedazione

Tutto facile per il Como, che nei Sedicesimi di Coppa Italia sorride al Como che batte Sassuolo con un netto 3-0. e accede al turno successivo. La squadra di Fabregas non si risparmia e nel primo tempo chiude il match andando a segno tre volte cin le reti di Jesus Rodriguez (doppietta al 2’ e al 41’) e Douvikas (24’). La formazione allenata da Grosso non entra mai in partita. Ora per i lariani c’è la Fiorentina di Stefano Pioli agli ottavi di finale.

Settembre 24, 2025
scritto daRedazione
Settembre 24, 2025
