Europa Lague: Nizza- Roma 1-2

Coppa Italia : Como , 3-0 al Sassuolo.Lariani agli ottavi contro la Fiorentina
Roma , Gasperini:"la prestazione di molti giocatori è stata di alto livello"

Settembre 25, 2025
scritto daRedazione

La Roma di Gasperni inizia con una bella vittoria nel primo impegno di Europa League .

IAll’Allalianz Riviera i Gialloross si sono iimposti 2-1 in casa del Nizza. Dopo un primo tempo sezna occasioni ambo le parti , fatta eccezione per il gol di Mancini annullato per netto fuorigioco i, nell ripresa emerge l’ingegno di Gasperini che porta ad un ritno più alto

Pellegrini entra al posto si El Shaarawi portando più imprevedibilità nel reparto avanzato,. La Roma passa in vantaggio proiprio su un’assist del capitano messo a segno da Ndicka. Tre minuti più tardi è stato u, il raddoppio di , Gianluca Mancini, a chiudere un’azione in spaccata su assist dalla sinistra di Tsimikas. Il Nizza non ci stae Pisilli commette fallo da rigore realizzato da il rigore che Moffi al 77′ . Il finale è da brividi , con la Roma che tiene il risultato e la meritata vittoria. c

IL TABELLINO

NIZZA-ROMA 1-2
Nizza (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui (17′ st Clauss), Bard (35′ st Abdi); Sanson (17′ st Moffi), Boga (35′ st Cho); Carlos (17′ st Diop). A disp.: Zelazowski, Dupé, Oppong, Bombito, Gouveia, Samed, Jansson. All.: Haise.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné (24′ st Cristante), El Aynaoui, Tsimikas; Soulé (24′ st Pisilli), El Shaarawy (1′ st Pellegrini); Dovbyk (24′ st Ferguson). A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Wesley, Angelino All.: Gasperini.
Arbitro: Martinez Munuera (Spagna)
Marcatori: 7′ st Ndicka (R), 10′ st Mancini (E), 32′ rig. Moffi (N)
Ammoniti: Kone, El Aynaoui, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, all. Gasperini (R)

Settembre 25, 2025
scritto daRedazione
