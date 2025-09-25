Roma , Gasperini:”la prestazione di molti giocatori è stata di alto livello”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 25, 2025
scritto daRedazione

Gian Piero Gasperini e la sua Roma fanno centro che all’esordio stagionale in Europa League i giallorossi si sono imposti 2-1 contro il Nizza grazie alle reti nella ripresa di Ndicka e Mancini.

“Abbiamo giocato diverse partite e il fatto di difendere così forte è una nostra caratteristica – ha commentato nel postpartita il tecnico giallorosso -. L’episodio del rigore ha ridato energia agli avversari, ma la prestazione di molti giocatori è stata di alto livello mentre qualche problema lo abbiamo nei finali quando chi entra dalla panchina non porta l’energia necessaria, ci servirebbe un po’ di più perché è proprio nel finale che si decidono le partite”.

Settembre 25, 2025
scritto daRedazione
