Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito
Europa League , i risutati

Settembre 25, 2025
scritto daRedazione

E’ iniziata l’Europa League. Ecco tutti i risultati delle gare giocate ieri (mercoled’ 24 settmbre)

Betis-Nottingham Forest 2-2
Marcatori: 15′ Bakambu (B), 18′ e 23′ Igor Jesus (N), 40′ st Antony (B). 

Braga-Feyenoord 1-0
Marcatori: 34′ st Fran Navarro (B).

Dinamo Zagabria-Fenerbahce 3-1
Marcatori: 21′ e 5′ st Beljo (D), 25′ Szymanski (F), 49′ Bakrar (D).

Stella Rossa-Celtic 1-1
Marcatori: 11′ st Iheanacho (C), 20′ st Arnautovic (S).

Friburgo-Basilea 2-1
Marcatori: 31′ Osterhage (F). 12′ st Eggestein (F), 39′ st Otele (B).

PAOK-Maccabi Tel-Aviv 0-0 

Midtjylland-Sturm Graz 2-0
Marcatori: 7′ aut. Christensen (M), 43′ st Diao (M).

Malmo-Ludogorets 1-2
Marcatori: 8′ Stanic rig. (L), 23′ Bile (L), 33′ st Johnsen (M)

Settembre 25, 2025
scritto daRedazione
