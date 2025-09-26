Bologna , Skorupski:”oggi possimo essere orogliosi”

Lukasz Skorupski è stato il migliore in campo nel match del Bologna contro l’Aston Villa. Il portiere polacco protagoinista di alcune parate importanti (compreso un rigore):” Abbiamo lottato contro una squadra di Premier League e dimostrato di potercela giocare con tutti – ha spiegato il portiere rossoblù -. Ci conosciamo da più di un anno con lo staff, questo è un grande vantaggio che dimostriamo partita dopo partita. Adesso pensiamo alla Serie A, dobbiamo fare punti anche lì”.