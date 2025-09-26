Serie B – desigazioni 5^ giornata

ATANZARO – JUVE STABIA Venerdì 26/09 h. 20.30
SACCHI J. L.
VOTTA – BIANCHINI
IV: DI REDA
VAR: BARONI
AVAR: SERRA
AVELLINO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
PERRI
MOKHTAR – RICCI
IV: RAPUANO
VAR: CAMPLONE (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)
AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)
CESENA – PALERMO h. 15:00
MASSA
LO CICERO – BELSANTI
IV: DIOP
VAR: MARESCA
AVAR: MAGGIONI
MANTOVA – FROSINONE h. 15:00
BONACINA
CIPRESSA – SCARPA
IV: TURRINI
VAR: PATERNA
AVAR: SANTORO
SUDTIROL – REGGIANA h. 15.00
MARCENARO
MONDIN – RINALDI
IV: TREMOLADA
VAR: VOLPI
AVAR: MONALDI
VENEZIA – SPEZIA h. 15:00
FABBRI
CEOLIN – CATALLO
IV: BOZZETTO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUALTIERI
MONZA – PADOVA h 17:15
ARENA
GARZELLI – LUCIANI
IV: MAZZONI
VAR: SERRA
AVAR: BARONI
BARI – SAMPDORIA h. 19:30
MARCHETTI
BERTI – REGATTIERI
IV: LEONE
VAR: GUIDA
AVAR: COSSO
MODENA – PESCARA Domenica 28/09 h. 17:15
ALLEGRETTA
PASSERI – GALIMBERTI
IV: GALIPO’
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI
EMPOLI – CARRARESE Domenica 28/09 h. 19:30
DI MARCO
PRETI – GIUGGIOLI
IV: ZANOTTI
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE