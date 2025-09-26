Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Lotito: “Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Atp 500 Pechino: Sinner esordio positivo. In due set batte Cilic
Serie B – desigazioni 5^ giornata
Bologna , Skorupski:"oggi possimo essere orogliosi"

Serie B – desigazioni 5^ giornata

Settembre 26, 2025
scritto daRedazione

ATANZARO – JUVE STABIA Venerdì 26/09 h. 20.30

SACCHI J. L.

VOTTA – BIANCHINI

IV:      DI REDA

VAR: BARONI

AVAR: SERRA

AVELLINO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PERRI

MOKHTAR – RICCI

IV:      RAPUANO

VAR:     CAMPLONE (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)

AVAR:     RUTELLA (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)

CESENA – PALERMO h. 15:00

MASSA

LO CICERO – BELSANTI

IV:       DIOP

VAR: MARESCA

AVAR:  MAGGIONI

MANTOVA – FROSINONE h. 15:00 

BONACINA

CIPRESSA – SCARPA

IV:     TURRINI

VAR: PATERNA

AVAR:   SANTORO

SUDTIROL – REGGIANA h. 15.00

MARCENARO

MONDIN – RINALDI

IV:      TREMOLADA

VAR: VOLPI

AVAR: MONALDI

VENEZIA – SPEZIA h. 15:00

FABBRI

CEOLIN – CATALLO

IV:     BOZZETTO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      GUALTIERI

MONZA – PADOVA h 17:15

ARENA

GARZELLI – LUCIANI

IV:     MAZZONI

VAR:     SERRA

AVAR:     BARONI

BARI – SAMPDORIA h. 19:30

MARCHETTI

BERTI – REGATTIERI

IV:     LEONE

VAR:   GUIDA

AVAR:      COSSO

MODENA – PESCARA Domenica 28/09 h. 17:15

ALLEGRETTA

PASSERI – GALIMBERTI

IV:       GALIPO’

VAR:   DIONISI

AVAR:  VOLPI

EMPOLI – CARRARESE Domenica 28/09 h. 19:30

DI MARCO

PRETI – GIUGGIOLI

IV:     ZANOTTI

VAR:   PRONTERA

AVAR:   DEL GIOVANE

Settembre 26, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Atp 500 Pechino: Sinner esordio positivo. In due set batte Cilic

Settembre 25, 2025
Articolo successivo

Bologna , Skorupski:"oggi possimo essere orogliosi"

Settembre 26, 2025

Recommended for You

Cessione Monza, Finenvest S.p.a., ha perfezionato il closing alla cessione della società

SERIE B – 4^ giornata. I risultati , marcatori e classifica

E’ morto Paul Baccaglini , ex presidente del Palermo calcio