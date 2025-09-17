Serie B -designazioni 4^ giornata

Dal sito www.aia.it , ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata del Campionato di Serie B 2025/26 in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre.
FROSINONE – SÜDTIROL Venerdì 19/09 h. 19.00
ZANOTTI
COLAROSSI – MONACO
IV: DIONISI
VAR: PICCININI
AVAR: MAGGIONI
PALERMO – BARI Venerdì 19/09 h. 21:00
PERENZONI
NIEDDA – BIFFI
IV: IANNIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
REGGIANA – CATANZARO h. 15:00
TURRINI
TRINCHIERI – EMMANUELE
IV: FABBRI
VAR: GIUA
AVAR: PICCININI
SPEZIA – JUVE STABIA h. 15:00
MASSIMI
DI GIACINTO – REGATTIERI
IV: BURLANDO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
VENEZIA – CESENA h. 15.00
MARCHETTi
PALERMO – COLAIANNI
IV: MASTRODOMENICO
VAR: SERRA
AVAR: RUTELLA
MONZA – SAMPDORIA h. 17:15
ABISSO
BITONTI – EL FILALI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
MANTOVA – MODENA h 19.30
PAIRETTO
CORTESE – GRASSO
IV: MIRABELLA
VAR: NASCA
AVAR: GHERSINI
CARRARESE – AVELLINO Domenica 21/09 h. 15.00
MUCERA
IMPERIALE – PISTARELLI
IV: FOURNEAU
VAR: VOLPI
AVAR: COSSO
PESCARA – EMPOLI Domenica 21/09 h. 17:15
DI BELLO
PRESSATO – PASCARELLA
IV: LUONGO
VAR: BARONI (ON-SITE STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”)
AVAR: PRENNA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”)
PADOVA – VIRTUS ENTELLA Domenica 21/09 h. 19:30
GALIPO’
BERCIGLI – LAGHEZZA
IV: CALZAVARA
VAR: PRONTERA (ON – SITE STADIO “EUGANEO”)
AVAR: SANTORO (ON – SITE STADIO “EUGANEO”