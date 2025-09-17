Serie B -designazioni 4^ giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 17, 2025
scritto daRedazione

Dal sito www.aia.it , ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata del Campionato di Serie B 2025/26 in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre.

FROSINONE – SÜDTIROL    Venerdì 19/09 h. 19.00

ZANOTTI

COLAROSSI – MONACO

IV:      DIONISI

VAR: PICCININI

AVAR: MAGGIONI

PALERMO – BARI    Venerdì 19/09 h. 21:00

PERENZONI

NIEDDA – BIFFI

IV:      IANNIELLO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MONALDI

REGGIANA – CATANZARO    h. 15:00

TURRINI

TRINCHIERI – EMMANUELE

IV:       FABBRI

VAR: GIUA

AVAR:  PICCININI

SPEZIA – JUVE STABIA    h. 15:00 

MASSIMI

DI GIACINTO – REGATTIERI

IV:     BURLANDO

VAR: CAMPLONE

AVAR:   MARINI

VENEZIA – CESENA   h. 15.00

MARCHETTi

PALERMO – COLAIANNI

IV:      MASTRODOMENICO

VAR: SERRA

AVAR: RUTELLA

MONZA – SAMPDORIA    h. 17:15

ABISSO

BITONTI – EL FILALI

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GARIGLIO

MANTOVA – MODENA    h 19.30

PAIRETTO

CORTESE – GRASSO

IV:     MIRABELLA

VAR:     NASCA

AVAR:     GHERSINI

CARRARESE – AVELLINO    Domenica 21/09 h. 15.00

MUCERA

IMPERIALE – PISTARELLI

IV:     FOURNEAU

VAR:   VOLPI

AVAR:      COSSO

PESCARA – EMPOLI    Domenica 21/09 h. 17:15

DI BELLO

PRESSATO – PASCARELLA

IV:       LUONGO

VAR:   BARONI (ON-SITE STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”)

AVAR:  PRENNA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”)

PADOVA – VIRTUS ENTELLA    Domenica 21/09 h. 19:30

GALIPO’

BERCIGLI – LAGHEZZA

IV:     CALZAVARA

VAR:   PRONTERA (ON – SITE STADIO “EUGANEO”)

AVAR:   SANTORO (ON – SITE STADIO “EUGANEO”

Settembre 17, 2025
scritto daRedazione
Settembre 17, 2025
Settembre 17, 2025

