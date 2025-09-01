Sfondo scuro Sfondo chiaro
SERIE B –risultati 2^ giornata
SERIE B –risultati 2^ giornata

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione

Terminata la 2^ giormata campionato Serie B , ecco tutti i risutati e la classifica

Venerdì 29 agosto 2025

Reggiana – Empol(20:30) 3-1

12’ Popov (E), 44’ rigore Gondo (R), 57’ Reinhart (R), 78’ Portanova (R)

Sabato 30 agosto 2025

Juve Stabia – Venezia (19:00) 0-0

Mantova – Pescara (19:00) 2-1

29’ rigore Mancuso (M), 53’ autorete Festa (P), 86’ Fiori (M)

Cesena – Virtus Entella (21:00) 1-1

81’ rigore Shpendi (C), 90’+1’ Franzoni (VE)

Palermo – Frosinone (21:00) 0-0

Spezia – Catanzaro (21:00) 0-0

Domenica 31 agosto 2025

Carrarese – Padova (19:00) 0-0

Südtirol – Sampdoria (19:00) 3-1

9’ Casiraghi (SU), 19’ Merkaj (SU), El Kaouakibi (SU), 90’ Coda (SA)

Bari – Monza (21:00) 1-1

2’ Mota (M), 16’ Moncini (B)

Modena – Avellino (21:00) 1-1

54’ Sounas (A), 63’ Defrel (M)

CLASSIFICA

Cesena 4

Sudtirol 4

 Modena 4

Carrarese 4

Frosinone 4

Monza 4

Palermo 4

Venezia 4

Reggiana 3

Empoli 3

Mantova 3

Virtus Entella 2

Catanzaro 2

Juve Stabia 2

Bari 1

Avellino 1

Padova 1

Spezia 1

Pescara 0

Sampdoria 0

PROSSIMO TURNO – 3a GIORNATA

Venerdì 12 settembre 2025

Avellino – Monza (20:30)

Sabato 13 settembre 2025

Juve Stabia – Reggiana (15:00)

Modena – Bari (15:00)

Padova – Frosinone (15:00)

Pescara – Venezia (15:00)

Catanzaro – Carrarese (17:15)

Sampdoria – Cesena (19:30)

Domenica 14 settembre 2025

Virtus Entella – Mantova (15:00)

Südtirol – Palermo (17:15)

Empoli – Spezia (19:30)

