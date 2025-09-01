SERIE B –risultati 2^ giornata

Terminata la 2^ giormata campionato Serie B , ecco tutti i risutati e la classifica
Venerdì 29 agosto 2025
Reggiana – Empol(20:30) 3-1
12’ Popov (E), 44’ rigore Gondo (R), 57’ Reinhart (R), 78’ Portanova (R)
Sabato 30 agosto 2025
Juve Stabia – Venezia (19:00) 0-0
Mantova – Pescara (19:00) 2-1
29’ rigore Mancuso (M), 53’ autorete Festa (P), 86’ Fiori (M)
Cesena – Virtus Entella (21:00) 1-1
81’ rigore Shpendi (C), 90’+1’ Franzoni (VE)
Palermo – Frosinone (21:00) 0-0
Spezia – Catanzaro (21:00) 0-0
Domenica 31 agosto 2025
Carrarese – Padova (19:00) 0-0
Südtirol – Sampdoria (19:00) 3-1
9’ Casiraghi (SU), 19’ Merkaj (SU), El Kaouakibi (SU), 90’ Coda (SA)
Bari – Monza (21:00) 1-1
2’ Mota (M), 16’ Moncini (B)
Modena – Avellino (21:00) 1-1
54’ Sounas (A), 63’ Defrel (M)
CLASSIFICA
Cesena 4
Sudtirol 4
Modena 4
Carrarese 4
Frosinone 4
Monza 4
Palermo 4
Venezia 4
Reggiana 3
Empoli 3
Mantova 3
Virtus Entella 2
Catanzaro 2
Juve Stabia 2
Bari 1
Avellino 1
Padova 1
Spezia 1
Pescara 0
Sampdoria 0
PROSSIMO TURNO – 3a GIORNATA
Venerdì 12 settembre 2025
Avellino – Monza (20:30)
Sabato 13 settembre 2025
Juve Stabia – Reggiana (15:00)
Modena – Bari (15:00)
Padova – Frosinone (15:00)
Pescara – Venezia (15:00)
Catanzaro – Carrarese (17:15)
Sampdoria – Cesena (19:30)
Domenica 14 settembre 2025
Virtus Entella – Mantova (15:00)
Südtirol – Palermo (17:15)
Empoli – Spezia (19:30)