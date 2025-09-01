Serie C , Risultati 2^ giornata Girone C

Venerdì 29 agosto 2025
Atalanta U23-Casarano (21:00) 6-2
12’ Malcore (C), 21’ Cortinovis (A), 24’ Vavassori (A), 36’ Vavassori (A), 61’ Ferrara (C), 66’ Cortinovis (A), 77’ Vavassori (C), 84’ Levak (A)
Sabato 30 agosto 2025
Cavese-Catania (18:00) 0-1
57’ Forte (CT)
Foggia-Sorrento (21:00) 1-0
68’ Morelli (F)
Potenza-Cerignola (21:00) 0-0 H
Trapani-Latina (21:00) 6-0
8’ Fischnaller (T), 13’ Canotto (T), 21’ Celeghin (T), 55’ Grandolfo (T), 80’ Ciotti (T), 87’ Salines (T)
Domenica 31 agosto 2025
Altamura-Crotone (18:00) 0-4
5 Gomez (C), 27’ Maggio (C), 32’ Murano (C), 46’ Maggio (C)
Picerno-Giugliano (18:00) 2-2
1’ Pugliese (P), 16’ Nepi (G), 24’ Nepi (G), 79’ Energe (P)
Benevento-Casertana (21:00) 2-1
25’ Leone (C), 37’ Salvemini (B), 62’ Lamesta (B)
Cosenza -Salernitana (21:00) 1-2
4’ Mazzocchi (C), 12’ Villa (S), 71’ Inglese (S)
Siracusa-Monopoli (21:00) 1-2
13’ Capanni (S), 14’ Fall (M), 75’ rigore Longo (M)
CLASSIFICA
Catania 6
Benevento 6
Salernitana 6
Monopoli 4
Potenza 4
Atalanta U23 3
Crotone 3
Casertana 3
Latina 3
Picerno 2
Cerignola 2
Giugliano 1
Cosenza 1
Cavese 1
Sorrento 1
Casarano 1
Siracusa 0
Foggia (-3) 0
Altamura
Trapani (-8) -4