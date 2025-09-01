Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
SERIE B –risultati 2^ giornata
Serie C , Risultati 2^ giornata Girone C
Serie C . Girone A, risutati 2^ giornata

Serie C , Risultati 2^ giornata Girone C

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione

Venerdì 29 agosto 2025

Atalanta U23-Casarano (21:00) 6-2

12’ Malcore (C), 21’ Cortinovis (A), 24’ Vavassori (A), 36’ Vavassori (A), 61’ Ferrara (C), 66’ Cortinovis (A), 77’ Vavassori (C), 84’ Levak (A)

Sabato 30 agosto 2025

Cavese-Catania (18:00) 0-1

57’ Forte (CT)

Foggia-Sorrento (21:00) 1-0

68’ Morelli (F)

Potenza-Cerignola (21:00) 0-0 H

Trapani-Latina (21:00) 6-0

8’ Fischnaller (T), 13’ Canotto (T), 21’ Celeghin (T), 55’ Grandolfo (T), 80’ Ciotti (T), 87’ Salines (T)

Domenica 31 agosto 2025

Altamura-Crotone (18:00) 0-4

5 Gomez (C), 27’ Maggio (C), 32’ Murano (C), 46’ Maggio (C)

Picerno-Giugliano (18:00) 2-2

1’ Pugliese (P), 16’ Nepi (G), 24’ Nepi (G), 79’ Energe (P)

Benevento-Casertana (21:00) 2-1

25’ Leone (C), 37’ Salvemini (B), 62’ Lamesta (B)

Cosenza -Salernitana (21:00) 1-2

4’ Mazzocchi (C), 12’ Villa (S), 71’ Inglese (S)

Siracusa-Monopoli (21:00) 1-2

13’ Capanni (S), 14’ Fall (M), 75’ rigore Longo (M)

CLASSIFICA

Catania 6

Benevento 6

Salernitana 6

Monopoli 4

Potenza 4

Atalanta U23 3

Crotone 3

Casertana 3

Latina 3

Picerno 2

Cerignola 2

Giugliano 1

Cosenza 1

Cavese 1

Sorrento 1

Casarano 1

Siracusa 0

Foggia (-3) 0

Altamura

Trapani (-8) -4

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

SERIE B –risultati 2^ giornata

Settembre 1, 2025
Articolo successivo

Serie C . Girone A, risutati 2^ giornata

Settembre 1, 2025

Recommended for You

La Serie C si rinnova, in campo la Football Video Support