Serie C , Risultati 2^ giornata Girone C
Serie C . Girone A, risutati 2^ giornata
Premier League - risultati 3^ giornata

Serie C . Girone A, risutati 2^ giornata

Settembre 1, 2025

Settembre 1, 2025
Redazione

Cittadella – Alcione Milano 1-0
Pro Vercelli  – Albinoleffe 2-1
Renate – Giana Erminio 1-1
Triestina – Lecco 1-1
Dolomiti Bellunesi – Novara 1-1
Inter U23 – Pro Patria 2-2
Lumezzane – Pergolettese 2-3
Arzignano – Virtus Verona 3-2
Trento – Union Brescia 0-2
Ospitaletto – Vicenza 0-0

Classifica

Arzignano, Pro Vercelli 6 Cittadella, Lecco, Renate, Vicenza 4; Trento, Arzignano, Alcione Milano, Pergolettese, Union Brescia 3 punti; Dolomiti Bellunesi, Inter U23, Novara 2; Albinoleffe, Virtus Verona, Giana Erminio, Pro Patria, Ospitaletto 1; Lumezzane 0; Triestina -6

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
Serie C , Risultati 2^ giornata Girone C

Settembre 1, 2025

Settembre 1, 2025
Premier League - risultati 3^ giornata

Settembre 1, 2025

Settembre 1, 2025

