Serie C playoff :Ternana- Vicenza 3-1. ‘Fere’ in finale contro il Pescara

(di Stefano Giovagnoli) – TERNANA IN FINALE PLAY OFF CONTRO IL PESCARA. VICENZA “DOMINATO” 3 A 1 AL “LIBERATI” DOVE LIVERANI HA “IMBRIGLIATO” LA FORMAZIONE VENETA COME ERA SUCCESSO NELLA PARTITA DI ANDATA SOFFRENDO PERO’ SULLE “PALLE INATTIVE”.

LA TERNANA HA AVUTO SEMPRE IL “PALLINO DEL GIOCO” IN MANO ANNULLANDO LE FONTI DI GIOCO DEGLI AVVERSARI PERICOLOSI SOLO NEL FINALE A GIOCHI FATTI.

Ternana e Pescara sono le finaliste dei play off del campionato di serie C 2024-2025.

I rossoverdi si sono aggiudicati la possibilità di tornare in serie B battendo il Vicenza per 3 a 1.

Il primo tiro è stato della Ternana al 7’ con Curcio, che ha girato di destro dalla “lunetta” sfiorando il palo alla sinistra di Confente.

Ancora Ternana con la “fuga” di Cicerelli al 10’ sull’out di sinistra, che ha poi rimesso il pallone rasoterra al limite dell’area dove è arrivato a rimorchio Aloi, ma il pallone è stato respinto sulla linea.

La Ternana ha cambiato lato ed è passata in vantaggio al 12’. Casasola ha avviato l’azione servendo sulla corsa Donati che, entrato in area, ha alzato la testa e servito Curcio ben appostato per il tiro.

Il Vicenza era partita aggressiva, ma la Ternana l’ha subito “ribaltata” sulla corsa con grande determinazione nel recuperare palloni a centrocampo per poi partire dritta verso la porta avversaria come nel caso di Curcio che è andato al tiro alto al 16’.

Al palleggio degli ospiti la Ternana ha contrapposto l’effetto sorpresa nella dinamicità di recuperare più palloni possibili con un pressing efficace ed il Vicenza ha accusato il colpo.

“Tutti i ragazzi hanno dato il loro contributo – dice Fabio Liverani – dopo il 2 a 1 siamo stati bravi a non disunirci e saputo leggere bene la situazione dove era il momento di tenere alta la concentrazione.

Mi ha fatto però arrabbiare il modo in cui abbiamo subito il goal con troppi giocatori sulla palla.

Proprio quel rischio ci ha fatto capire che non potevamo rimettere in equilibrio la partita”.

La Ternana ha inoltre inaridito spesso e volentieri le fonti di gioco altrui rendendo alquanto difficile la manovra dei biancorossi come era per altro accaduto nel corso della gara di andata.

Al 20’ Vallocchia ha recuperato un buon pallone, ma Ferrante ha concluso alto.

La formazione rossoverde si è inserita negli spazi “neutrali” e ha saputo sfruttare bene le fasce laterali dove è più Donati a destra, che Cicerelli a sinistra a mettersi in evidenza nel bel primo tempo.

Ternana ancora sugli “scudi” con Martella, che al 37’ ha recuperato un altro bel pallone a centrocampo ed è andato anche alla pericolosa conclusione a fil di palo.

La Ternana è sembrata in controllo della gara e lo ha dimostrato in lungo e largo, ma serviva il “goal della sicurezza” per mettere l’incontro, come si suol dire, su “binari” più tranquilli.

Al 41’ si sono fatti vedere gli ospiti per la prima volta con Laezza, che ha messo i brividi a Vannucchi.

Ancora una bell’azione a supposto della manovra rossoverde con il tiro da fuori ed è proprio dalla distanza che la squadra di Liverani ha realizzato la seconda rete con la staffilata di Aloi all’12’.

Inizio del secondo tempo con un “botta e risposta”. Il Vicenza, infatti, non si è data per vinta ed ha accorciato le distanze con un perentorio colpo di testa di Laezza lasciato da solo a centro area.

La squadra di casa ha subito reagito con personalità e al 23’ ha “servito il tris”.

Anche questo goal è scaturito da un calcio d’angolo, battuto da Cicerelli, che ha mandato un pallone in area dove Cianci è stato lesto a sospingere in rete anticipando tutti.

“Quando è arrivato mister Liverani eravamo provati sotto l’aspetto fisico ed avere mancato la promozione diretta ci aveva colpito tutti – dice l’attaccante Pietro Cianci – però ci siamo guardati negli occhi e capito che così non potevamo andare avanti. Il goal è stato il più rapido che abbia mai segnato e sono felice perché ci ha permesso di rimettere la partita sui giusti binari.

Siamo rimasti lucidi ed abbiamo mantenuto sia la fiducia, che la serenità, sappiamo accelerare e anche quando contenere approfittando che il Vicenza ha poi accusato il colpo”.

I maggiori pericoli per la Ternana sono arrivati sulle cosiddette “palle inattive” dove la squadra ha sofferto in maniera particolare il tentativo di ritorno della formazione veneta.

Da un cross di Costa sulla trequarti la Ternana ha rischiato di subire goal come al 42’ quando c’è stata la parata di Vannucchi a “coprire il palo” sull’insidioso colpo di testa di Ferrari.

“Sui calci d’angolo abbiamo sofferto un po’ – ammette Liverani – paghiamo la mancanza di centimetri quelli che avremmo dovuto concedere di meno”.

Poco prima c’era stata la punizione a scendere di Cicerelli terminata comunque alta sopra la traversa.

“La squadra ha saputo esaltarsi davanti ai propri tifosi – il commento del presidente Stefano D’Alessandro, che in conferenza stampa ci ha tenuto a ringraziare chi ha sostenuto il gruppo.

La gara persa in trasferta con la Giana Eminio per troppa leggerezza è stato uno schiaffo, che ci ha svegliato e riportati con il piedi per terra. Al ritorno abbiamo visto la spinta dei tifosi e la determinazione dei ragazzi ed inoltre quei cinque giorni di ritiro a Roma sono stati un momento importante voluto dal gruppo per preparare i play off nel miglior modo possibile”.

IL TABELLINO

TERMAMA-VICENZA 3-1

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi, Donati, Capuano, Martella, Casasola (92’ Maestrelli), Aloi (66’ Corradini), Vallocchia, Tito, Curcio (66’ Ciammaglichella), Cicerelli (92’ Fazzi), Ferrante (66’ Cianci). All. F. Liverani

LR. VICENZA (3-5-2): Confente, Cuomo (66’ Sandon), Leverbe, Laezza (66’ Morra); De Col, Carraro (77’ Rossi), Ronaldo (46’ Della Morte), Zonta (77’ Della Latta), Costa, Ferrari, Rauti.

All. S. Vecchi

ARBITRO: Giuseppe Mucera (sez. Palermo)

ASSISTENTI: Marco Sicurella (sez. Seregno); Vincenzo Andreano (sez. Foggia)

IV UFFICIALE: Luca De Angeli (sez. Milano)

VAR: Matteo Gariglio (sez. Pinerolo); AVAR: Silvia Gasperotti (sez. Rovereto)

MARCATORI: 12’ Curcio (Ternana), 57’ Aloi (Ternana), 61’ Laezza (L.R. Vicenza),

67’ Cianci (Ternana)

AMMONITI: Sandon (L.R. Vicenza), Costa (L.R. Vicenza)

ANGOLI: 4 a 7 per il Vicenza

SPETTATORI: 8.380 (di cui 862 ospiti). Incasso 100.429,00 euro.