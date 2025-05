Betis travolto dal Chelsea 4-1. I blues conquistano la Conference League

( di Sergio Chairetti) – A Wroclaw in Polonia il Chelsea alza la Conference League nella finale vinta 4-1 in rimonta contro gli spagnoli del Real Betis. Pimo trofeo vinto per il tecnicoio italiano Enzo Maresca.

L’avvio del match è tutto ad appannaggio del Betis con giocate veloci che mettono in difficoltà i Blues. Isco sembra un ragazzino , il talentuoso ex Real Madrid , distribuisce eleganti suggerimenti ai suoi compagni. Il vantaggio spagnolo al 9′: assist di Isco per Abde Ezzalzouli , la rasoiata di sinsitro buca Jorgesen . Il pallino del gioco è tra i piedi del Betis , il Chelsea vacilla e rischia di subire il raddoppio: Jorgensen salva su Bartra, Abde e Sabaly sprecano. La ripresa si apre con l’infortunio di Abde Ezzalzouli ,(52′) e la partita cambia. Il Chelsea domina, Palmer prende per mano la squadra e James e Jackson sfiorano il gol.

Il Betis va in affanno e subisce la rete del pari al 66′: Palmer serve Enzo Fernandez: cross perfetto e incornata dell’ex River, è 1-1.

Il betis è all’angolo , il Chelsea lo intuisce epreme sull’acceleratore , così al 70′ arriva il raddoppio: ancora Palmer com un bel cross in area e Jackson sul primo palo di testa fa 2-1 . Il Betis dopo mezz’ora da incubo, prova a reagire ma viene puntio ancira in contropiede contropiede all’82’ da Jadon Sancho sull’assist di Dewsbury-Hall, con uno strepitoso tiro a giro da cineteca.

In pieno recupero arriva poker: Caicedo finalizza in contropiede al (91′), poi la festa con i giri di campo con la Coppa.

TABELLINO

BETIS-CHELSEA 1-4

BETIS (4-2-3-1): Adrian ; Sabaly , Bartra , Natan , Rodriguez (46’ Perraud ); Cardoso (85’ Lo Celso s), Fornals (85’ Altimira); Antony , Isco , Ezzalzouli (53’ Caraballo ); Bakambu (72’ Ruibal ). All. Pellegrini.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen ; Gusto 5 (46’ James ), Chalobah 5, Badiashile (61’ Colwill), Cucurella ; Caicedo , Enzo Fernandez ; Madueke , Palmer (87’ Guiu ), Neto (61’ Sancho); Jackson (Dewsbury-Hall ). All. Maresca.

Marcatori: 9’ Ezzalzouli (B), 65’ Enzo Fernandez (C), 71’ Jackson (C), 82’ Sancho (C), 90’+1’ Caicedo (C)

Ammoniti: Caicedo (C), Badiashile (C), Sancho (C), Antony (B), Perraud (B)

Arbitro: Peljto

.