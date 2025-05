Serie C ritorno playoff: Pescara in finale . Allo stadio Adriatico 1-1 contro l’Aidace Cerignola

Pescara- Audace Cerignola, match di ritorno playoff Serie C , finisce 1-1. In virtù del 4-1 nella gfara d’andata a favore degli abruzzesi , oi nbianciblu conquistano la finalissima il 2 e 7 giugno valida per promozione in Serie B. Gli umbri hanno battuto nell’altra semifinale allo stadio Liberati il Vicenza 3-1 (andata alllo stadio Romeo Menti terminata 0-0.)

IL TABELLINO

PESCARA – AUDACE CERIGNOLA 1-1



Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini (80’ Lonardi), Letizia, Moruzzi (67’ Crialese); Valzania, Dagasso (67’ De Marco), Kaja (45’ Squizzato); Merola, Bentivegna (45’ st. Meazzi), Tonin.



Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano, Martinelli, Ligi; Coccia (45’ st Russo), Tascone (67’ Gonnelli), Mc Jannet, Bianchini (54’ Volpe), Cupone; Salvemini (D’Andrea), Achik.

Marcatori: 23’ Merola (P), 36’ Salvemini (C)