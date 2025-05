Tre match che hanno visto impegnati tre azzurri e tre vittorie: Una grabde giornata per il tennis italiano, ma andiamo per ordine:

Successo in tre set per Lorenzo Musetti, che dopo Hanfmann travolge il colombiamo Daniel Galan. C6-4, 6-0, 6-4 per il numero 7 al Mondo, che ora sfiderà Navone. Impresa di Matteo Gigante, il giovane 22enne romano supoera il greco Tsitsipas (6-4, 5-7, 6-2, 6-4). Bene anche Jasmine Paolini: doppio 6-3 su Tomljanovic , la tennista toscana sfiderà la Starodubceva.