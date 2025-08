Ussi Umbria su situazione comunicazione Ternana Calcio

Pubblichiamo integralmente il Comunicato stampa redatto da USSI Umbria (Unione stampa sportiva Italiana)

Il Gruppo Umbro dell’Ussi prende atto, con rammarico, che continua a perdurare una situazione di incertezza e difficoltà nel raccordo fra la società Ternana Calcio ed i giornalisti che quotidianamente raccontano le vicende della squadra. Particolarmente, si rileva come non è stato dato corso alle interlocuzioni intercorse con il direttore generale Giuseppe Mangiarano e continui a mancare una figura giornalistica che funga da quotidiano riferimento per i cronisti.

Nello specifico, si sottolineano due episodi. L’allenamento congiunto che la Ternana Calcio ha disputato a Roma contro l’Ostia Mare è andato in scena senza alcuna comunicazione alla stampa, né delle formazioni né del risultato finale. La Ternana ha ovviamente pieno diritto di organizzare test a porte chiuse anche agli organi di informazione, ma resta necessario tutelare il diritto-dovere di cronaca. Condizione che era stata rispettata nelle precedenti occasioni in cui il club ha organizzato amichevoli di questo tipo, quando sono sempre state diffuse almeno le informazioni di base: se non le formazioni, sicuramente il risultato, i marcatori ed una immagine del match.

Il secondo episodio che si rileva è relativo al fatto che nonostante la società abbia comunicato allenamenti a porte aperte nella giornata del 31 Luglio, i colleghi che si sono recati al campo le hanno invece trovate chiuse e sono stati allontanati.

Alla luce di questi episodi ed allo scopo di prevenire eventuali altre problematiche, Ussi Umbria torna a richiedere formalmente che la società ponga rimedio a questa mancanza di coordinamento. Ciò al fine di creare le condizioni affinchè ciascuno possa svolgere il proprio lavoro nel modo migliore e più completo possibile.

Ussi Umbria è ben conscia del periodo di transizione che sta attraversando il club rossoverde e ne comprende le dinamiche, ma la figura di un giornalista responsabile della comunicazione rimane necessaria, anche per costruire un clima di maggiore serenità.

Ussi Gruppo Umbro