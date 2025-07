Oscar Piastri vince il Gp del Belgio. secodo Norris , terzo Leclerc

Oswcar Piastri vince il Gp del Belgio a Spa .

La gara è stata condizionata dalle cattive condizioni meteo per forte pioggia ha preso il via con 80 minuti dopo l’prario stablito. L’australiano sempre più leader del Mondiale precede il compagno Lando Norris. Terzo e podio per la Ferrari di Leclerc, che tiene alle sue spalle Max Verstappen. Spendida rimonta di Hamilton: partito 18°, ha chiuso 7°. Il Mondiale torna in Ungheria dall’1 al 3 agosto.

Ordine d’arrivo

Oscar Piastri

Lando Norris +3.415

Charles Leclerc +20.185

Max Verstappen +21.731

George Russell +34.863

Alexander Albon +39.926

Lewis Hamilton +40.679

Liam Lawson +52.033

Gabriel Bortoleto +56.434

Pierre Gasly +72.714

La classifica piloti della Formula 1 2025 dopo il GP del Belgio

Oscar Piastri (McLaren) 266 punti

Lando Norris (McLaren) 250

Max Verstappen (Red Bull) 185

George Russell (Mercedes) 157

Charles Leclerc (Ferrari) 139

Lewis Hamilton (Ferrari) 109

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

Alexander Albon (Williams) 54

Nico Hulkenberg (Sauber) 37

Esteban Ocon (Haas) 27

La classifica costruttori della F1 2025 aggiornata dopo il GP Spa

McLaren 516 punti

Ferrari 248

Mercedes 220

Red Bull 192

Williams 70