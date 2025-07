F1 , Gp del Belgio: Norris conquista la pole position, davanti a Piastri , terzo Leclerc

Lando Norris risponde a Max Verstappen , l’olandese vincitore della gara Sprint e conquista nel Gp del Belgio con la sua Mclaren la pole position.

Il piltota britannico sar in griuglia sarà affiancato dal compagno di scuderia Oscar Piastri . In seconda fila /terzo in glglia) Charles Leclerc (ferrai) , davanti al vicnitore della gara Sprint Max Verstappe (Red Bull). Delude Lewis Hamiltom (Ferrari) , in ottva fila diuetro a carlos Sainz. Il sette volte campione del mondo è stato eliminatoiin Q3



La griglia di partenza del GP Belgio di F1 2025

1ª fila: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

3ª fila: Alexander Albon (Williams), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls)

5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber)

6ª fila: Esteban Ocon (Haas), Ollie Bearman (Haas)

7ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)

8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari)

9ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Kimi Antonelli (Mercedes)

10ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)