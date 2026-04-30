Natural Andorra pronta ad ospitare la terza tappa della 20206 Hero UCI cross -country marathon Cup

La terza tappa della 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup si terrà a Naturland Andorra, il 31 maggio 2026. Il programma prevede, nella giornata di sabato l’HERO Race Talk a cui prenderanno parte gli atleti Élite. Domenica 31 maggio sarà dedicata all’emozionante competizione, con partenza alle 8.30, e arrivo dei primi atleti in gara a fine mattinata, per un weekend da spettacolo in una location che stupisce e mette a dura prova i concorrenti in gara.( Ph credit wisthaler.com)

La terza tappa della 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup è pronta ad andare in scena a Naturland Andorra, dove atleti e team internazionali si riuniranno per un weekend di grande mountain bike tra i Pirenei. Il programma ufficiale si articolerà tra sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, combinando momenti di unione, incontri con i protagonisti e naturalmente la gara.

Le attività prenderanno il via sabato 30 maggio 2026, dove nel pomeriggio, alle 16.00, si terrà l’HERO Race Talk, durante la quale gli atleti Élite prenderanno la parola per condividere sensazioni, aspettative sulla gara imminente così come sull’andamento del circuito, giunto con la gara di Andorra al giro di boa.

La giornata decisiva sarà domenica 31 maggio 2026 con la partenza ufficiale fissata per le 8.30. I primi atleti taglieranno il traguardo attorno alle 11.30, mentre alle 12.30 avrà luogo la cerimonia di premiazione dedicata agli atleti Élite e ai Master License.

La tappa di Naturland Andorra rappresenta un momento significativo dell’intero circuito mondiale, grazie al suo tracciato tecnico e alla sua posizione strategica all’interno della stagione internazionale XCM. Un appuntamento imperdibile, che segna la metà esatta del calendario del circuito, inaugurandone la sua seconda metà con la HERO Südtirol Dolomites a giugno.