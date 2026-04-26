Tadej Pogacar vince la Liegi-Baston-Liegi

Tadej Pogacar continua a scrivere la sua leggenda nel ciclismo mondiale, e il 2026 sembra essere l’anno della sua consacrazione definitiva. Dopo aver trionfato nella Milano-Sanremo e nel Giro delle Fiandre, il Campione del Mondo ha aggiunto un’altra perla al suo straordinario palmarès, conquistando la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica e prestigiosa delle Classiche Monumento. È il tredicesimo Monumento in carriera per lo sloveno, un traguardo che lo mette sempre più nella storia del ciclismo, accanto ai più grandi di sempre.

Il percorso della corsa, come spesso accade, non è stato semplice. Dopo appena 3 km dalla partenza, una maxi-caduta ha coinvolto diversi corridori, tra cui lo stesso Pogacar e il giovane Paul Seixas, il talento francese che ha impressionato per la sua forza. Questo imprevisto ha subito spezzato il gruppo principale, ma grazie al lavoro della UAE Emirates, Pogacar e Seixas sono riusciti a rientrare sulla testa della corsa, dove un gruppo di cinquanta corridori si era già staccato con un vantaggio di ben 4 minuti.

Il ritmo è stato altissimo fin da subito, ma è sulla Cote de la Redoute, uno dei punti chiave della corsa, che Pogacar ha dato il colpo di grazia. Con una mossa da campione, lo sloveno ha attaccato decisamente, facendo fuori Remco Evenepoel, il grande favorito, e lasciando Seixas a difendersi. Inizialmente il giovane francese ha resistito, ma poco prima dell’ultimo difficile strappo, la Roche aux Faucons, ha dovuto arrendersi. Pogacar ha staccato il francese e ha volato verso il traguardo, tagliandolo in solitaria e conquistando una vittoria che sembra sempre più un marchio di fabbrica.

Seixas, nonostante il grande sforzo, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, ma il suo secondo posto è già una grande vittoria in sé, considerando la sua giovane età (19 anni). Anche Remco Evenepoel ha cercato di restare con i migliori, ma alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto, dopo aver battuto in volata i suoi avversari.

Con questa vittoria, Pogacar ha chiuso una stagione incredibile nelle Classiche, ma il suo sguardo è già rivolto ai prossimi grandi obiettivi: il Tour de France e, magari, il Giro di Lombardia. Se riuscisse a vincere quest’ultimo, diventerebbe il primo ciclista nella storia a vincere cinque Monumento in una sola stagione, un’impresa che sembra davvero alla sua portata.