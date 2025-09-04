Pippo Inzaghi a Mh-Mens’s Health:” voglio portare il Palermo in A. E’ il posto che si merita”

«La Serie A? Credo di essere nel posto giusto: la società è pronta, i tifosi pure, sono da Champions League. Per questo non ho paura di nulla.

Dovremo mettere da parte l’Io, la parola d’ordine è solo e soltanto il Noi. Il mio sogno è riportare il Palermo in alto, dove merita di stare. È una piazza che vale una capitale del calcio. Se potessi parlare al giovane Pippo, gli direi di non smettere mai di crederci. Di prepararsi ai sacrifici, perché ne varrà la pena».

Così Filippo Inzaghi, neoallenatore del Palermo, nell’intervista esclusiva rilasciata a MH – Men’s Health nel numero in edicola dal 4 settembre. Il Life Sport Magazine di Hearst Italia, diretto da Giovanni Audiffredi, ha realizzato un profondo redesign della sua identità e ha allargato i confini editoriali occupandosi dell’intero pianeta sport e quindi anche di calcio. Una strategia che ha dato ottimi risultati sia print che digital. In particolare, i dati di luglio evidenziano il nuovo record sul web con 2,3 milioni di utenti unici e 5 milioni di pagine viste.

Filippo Inzaghi prosegue il suo racconto da Palermo: «L’accoglienza è stata travolgente, quasi immeritata, visto che ancora non avevo fatto nulla. Palermo è una capitale del calcio, una piazza storica. Il progetto del City Football Group e la fiducia della società mi hanno fatto capire che questa è la scelta giusta. Non potevo dire di no. Amo le piazze dove il calcio è sentimento puro, e Palermo lo incarna alla perfezione. Adesso ho l’occasione di restituire quell’affetto, con il lavoro e con le emozioni».

Il campione del mondo del 2006 racconta poi il rapporto fortissimo con il fratello Simone Inzaghi, oggi allenatore della squadra saudita Al-Hilal: «Molto più di una fratellanza: è un legame quotidiano, costante, fatto di fiducia e stima reciproca. Ci sentiamo più volte al giorno, condividiamo tutto, dal calcio alla vita. Non abbiamo mai litigato e questo dice tanto sulla nostra unione. Parliamo spesso delle partite, ci scambiamo consigli, visioni. Abbiamo un’idea di calcio simile per passione e cura dei dettagli, ma ciascuno con il proprio stile. Non ho mai provato invidia per lui, solo orgoglio: le sue finali di Champions le ho vissute come se fossi in panchina al suo fianco. Quando ho allenato Benevento e Bologna ci siamo già affrontati in Serie A, e anche la prossima volta che accadrà, alla fine, comunque vada ci abbracceremo. Perché il nostro è un legame che va oltre tutto. I suoi successi sono anche i miei. E viceversa».

L’intervista si conclude con alcune riflessione personali: «Mi sento determinato, perché non ho mai mollato, nemmeno nei momenti più difficili. Appassionato, perché il calcio è la mia vita. Esigente, con me stesso prima di tutto. Ma spero anche di essere un buon papà. Ho una splendida famiglia e due figli speciali: in questo mi sento molto realizzato».

MH Men’s Health festeggia nel 2025 i suoi 25 anni in Italia con una completa evoluzione del brand. A giugno è nato infatti MH – Men’s Health, il primo Life sport Magazine italiano.

Il direttore Giovanni Audiffredi (che è anche direttore di Esquire Italia) ha completamente ridisegnato l’identità editoriale dello storico fitness magazine di Hearst, presente nel mondo in 11 edizioni.

«Con MH, l’offerta dei maschili di Hearst, già presidiata dal successo di Esquire, amplifica e completa la sua portata. Oggi siamo in grado di intercettare un lettore premium, attraverso contenuti print, digital e social, che esprimono qualità nell’informazione e nei consumi sportivi come in quelli culturali. MH è un’evoluzione importante che traccia un nuovo concreto futuro per lo storico Men’s Health, il magazine sportivo più diffuso nel mondo», Giacomo Moletto, CEO di Hearst Italia.

Hearst, editore globale, è presente in Italia con i brand About,Cosmopolitan, Elle, Elle Decor, Esquire, Gente, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Marie Claire Maison, MH Men’s Health, Runner’s World.

Crediamo in un intrattenimento che aiuti a vivere meglio. Un approccio positivo e responsabile alla realtà moltiplica le energie, stimola una attitudine al benessere, migliora la società e aiuta le persone a vivere bene. Per questo creiamo prodotti, contenuti ed esperienze costruttivi, affidabili e appaganti che ispirano, potenziano, motivano e aiutano ogni giorno a valorizzare la propria esistenza. Un concept che permea le esperienze e i contenuti print, digital, social di tutti i nostri brand per 28 milioni di audience ogni mese.