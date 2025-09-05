Qualificazioni Mondiali 2026. Olanda – Polonia 1-1. La Slovacchia batte la Gsrmania 2-0

Il Gruppo E di qualificazione ai prossimi Mondiali: la Spagna non sbaglia e supera la Bulgaria 3-0 in trasferta. Ok anche la Turchia, 3-2 di misura sulla Georgia. Nel quinto turno del Gruppo J il Belgio travolge 6-0 il Liechtenstein, mentre il Galles passa 1-0 sul Kazakistan. Nel Girone A la Germania va clamorosamente ko 2-0 contro la Slovacchia, mentre nel gruppo G finiscono 1-1 sia Olanda-Polonia che Lituania-Malta.

I RISULTATI

GRUPPO A

SLOVACCHIA-GERMANIA 2-0 (42′ Hancko, 55′ Strelec);

LUSSEMBURGO-IRLANDA DEL NORD 1-3 (7′ Reid; 30′ Dardari; 46′ Charles, 70′ Devenny);

La classifica del gruppo A: Slovacchia e Irlanda del Nord 3 punti, Lussemburgo 0, Germania 0.

Gruppo E

GEORGIA-TURCHIA 2-3 (3′ Müldür, 41′ e 52′ Aktürkoglu; 63′ Davitashvili, 90+8 Kvaratskhelia);

BULGARIA-SPAGNA 0-3 (5′ Mikel Oyarzabal, 30′ Cucurella, 38′ Mikel Merino);

La classifica del Gruppo E: Spagna e Turchia 3 punti, Georgia 0, Bulgaria 0.

Gruppo G

OLANDA-POLONIA 1-1 (28′ Dumfries; 80′ Cash);

LITUANIA-MALTA 1-1 (83′ Satariano, 90+6 Gineitis);

La classifica del Gruppo G: Olanda, Polonia e Finlandia 7 punti, Lituania 2, Malta 1.

Gruppo J

KAZAKISTAN-GALLES 0-1 (24′ K.Moore);

LIECHTENSTEIN-BELGIO 0-6 (29′ De Cuyper, 46′ e 70′ rig. Tielemans, 60′ Theate, 62′ De Bruyne, 90+1 M.Fofana);

La classifica del Gruppo J: Galles 10 punti, Macedonia 8, Belgio 7, Kazakistan 3, Liechtenstein 0.