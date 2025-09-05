Europei basket, l’Italia batte Cipro e vola agli ottavi

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 5, 2025
scritto daRedazione

Con una prestazione convicente , l’Italia Italia chiude la fase a gironi degli Europei di basket superando Cipro r 89-54 . Azzurri che blindano la seconda piazza nel Gruppo C. La Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco timbra il quarto successo consecutivo nella competizione e tiene chiude il gruppo alle spalle della Grecia, vittoriosa in serata anche sulla Spagna (eliminata). Agli ottavi gli azzurri sfideranno la Slovenia di Doncic

Da Grazie al quarto successo consecutivo (a fronte di una sola sconfitta), l’Italia blinda quindi la seconda posizione nel Gruppo C e agli ottavi sfiderà la Slovenia, che ha chiuso al terzo posto il Gruppo D: appuntamento a Riga domenica 7 settembre.

IL QUADRO DEGLI OTTAVI
Sabato 6 settembre:

Turchia-Svezia; Germania-Portogallo; Lituania-Lettonia; Serbia-Finlandia

Domenica 7 settembre:

ITALIA-Slovenia; Grecia-Israele; Francia-Georgia; Polonia-Bosnia

