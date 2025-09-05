Basket , Pozzecco:” ho detto ai ragazzi di onorare la memoria di Armani”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 5, 2025
scritto daRedazione


“Come tutti sapete, questa sera ci ha lasciati il signor Giorgio Armani. Ho avuto l’onore di conoscerlo di persona nei miei anni a Milano e aver appreso questa notizia mi ha lasciato senza parole. In spogliatoio ho detto ai ragazzi di giocare con intensità anche per onorare la sua memoria. Ho vissuto diversi anni all’estero e so bene che il suo nome è nel mondo sinonimo di italianità, eleganza e stile. Ci mancherà”. Così Gianmarco Pozzecco, ct dell’Italbasket, dopo la vittoria ottenuta contro Cipro nell’ultima giornata del girone degli Europei, con gli azzurri già qualificati per gli ottavi di finale. “

Settembre 5, 2025
scritto daRedazione
Europei basket, l'Italia batte Cipro e vola agli ottavi

Settembre 5, 2025
Italia -Estoniia , le probabili formazioni

Settembre 5, 2025

