Europei basket, la Grecia batte l’Italia 75-66

Napoli-Catanzaro 2-1
E’ anadata male all’Italia del basket all’esordio ai campionati europei.

Gli azzurri si soo trovati davanti un super Giannis Antetokounmpo da 31 punti e 7 rimbalzi , così gli ellenici si aggiudicanoi il match per 75-66. Ai ragazzi di Pozzecco non bastano i 15 punti di Nicolò Melli e i 10 di Matteo Spagnolo. In una partita a basso punteggio e molto fisica prevalgono la taglia e l’atletismo dei greci, ma per l’Italia c’è la nota positiva rappresentata da Saliou Niang, che bagna il suo debutto continentale con 11 punti. Ora per i ragazzi di Pozzecco arriva la sfida di sabato alle 14 con la Georgia

