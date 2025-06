Finale Scudetto: la Virtus si prende gara-1

Virtus Bologna centra la vittoria In gara-1 la squadra di Ivanovic pur soffrendo riesce nell’ultimo quarto a sorpassare Brescia e ad andare avanti nella serie grazie al 90-87 casalingo. Ottima la prestazione offerta da Shengelia, autore di 29 punti di cui 21 nel primo tempo: non bastano i 16 di Bilan alla Germani. Gara-2 in programma sabato sempre sul parquet della Segafredo Arena.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GERMANI BRESCIA 90-87 (serie 1-0)

.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia 90-87

Parziali: 20-23, 41-45, 63-67.

Virtus Segafredo Bologna: Taylor 2 (1/3 da 2), Hackett 4 (2/4, 0/1), Cordinier 6 (1/5, 0/1, 4/4 tl), Shengelia 29 (12/14, 0/2, 5/5 tl), Zizic 9 (4/5 da 2, 1/2 tl); Pajola 6 (2/5 da 3), Belinelli 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Diouf 9 (4/7 da 2, 1/2 tl), Akele 2 (1/1 da 2), Morgan 19 (1/3, 2/5, 11/11 tl). N.e. Accorsi. All. Ivanovic.

Germani Brescia: Della Valle 9 (0/3, 3/9), Ivanovic 5 (1/1, 0/6, 3/4 tl), Rivers 15 (3/5, 3/4), Ndour 12 (5/8 da 2, 2/4 tl), Bilan 16 (4/6, 1/2, 5/6 tl); Dowe 10 (2/3, 2/4), Burnell 14 (3/4, 2/3, 2/2 tl), Cournooh 3 (1/2 da 3), Mobio 3 (1/1 da 3). N.e. Ferrero, Tonelli, Pollini. All. Poeta.