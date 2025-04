Eurolega: Virtus , amara sconfitta contro il Barcellona

Nel trentaquattresimo e ultimo turno di stagione regolare di Eurolega arriva la venticinquesima sconfitta per la Virtus Bologna, che saluta la sua a competizione europea d con l’ennesimo ko 91-87 sul campo del Barcellona. La squadra di Ivanovic insegue dall’inizio alla fine, avvicinandosi nel finale ma non riuscendo a riprendere i blaugrana, trascinati da un super Punter da 20 punti. Non bastano i 17 di Shengelia alle V-nere.

ll coach della Virtus Ivanovic “Le decisioni sbagliate prese nei due possessi finali sono state decisive in negativo per noi. Abbiamo lottato, avuto le possibilità di vincere e sappiamo che questa deve essere comunque la via da seguire per prepararsi al meglio alle prossime sfide”.

FC BARCELLONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 91-87



TABELLINO

FC Barcellona-Virtus Segafredo Bologna 91-87 (Parziali: 23-16, 45-38, 71-65)

FC Barcellona: Punter 20 (2/3, 4/5, 4/4 tl), Anderson 12 (4/7, 1/1, 1/1 tl), Satoransky 11 (2/4, 2/4, 1/2 tl), Hernangomez 9 (4/7 da 2, 1/2 tl), Parker 10 (4/7, 0/4, 2/2 tl); Vesely 9 (2/4, 1/1, 2/2 tl), Brizuela 10 (3/4, 1/5, 1/2 tl), Fall, Abrines, Parra 10 (4/5, 0/3, 2/3 tl). N.e. Villar, Grujicic. All. Penarroya.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11 (3/7 da 2, 5/6 tl), Pajola (0/1 da 3), Clyburn 15 (0/1, 5/9), Shengelia 17 (4/10, 0/2, 9/11 tl), Zizic 12 (6/8 da 2); Hackett (0/1, 0/1), Holiday 16 (2/2, 4/5), Polonara 5 (1/1, 1/2), Morgan 5 (1/5 da 3, 2/2 tl), Diouf 6 (1/2 da 2, 4/4 tl), Akele. N.e. Belinelli. All. Ivanovic.