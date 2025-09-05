Italia -Estoniia , le probabili formazioni

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 5, 2025
scritto daRedazione

Italia-Estonia, l,e probabili formazioni: Gattuso ha deciso il suo primo 11 titolare in azzurro

Stasera (venerdì)  a  Bergamo, clacio d’iniio ore 20.45 , L’Italia gioca contro l’Estonia una partita  di vitale importanza  nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Il ct, Gattuso,  sembra avere già le idee chiare su quale formazione schierare. Il ct al debutto sulla panchina .

Gennaro Gattuso ha slasciato intendere di voler giocare con la difesa a quattro . Tra i convocati dal ct non sono mancate le novità, con le convocaioni di   Leoni, Fabbian e Pio Esposito, oltre ai ritorni di Mancini e Scamacca , quest’ultimo ha lasciato il ritiro per infortunio-. Poi ci sono  gli inamovibili come Donnarumma e Tonali, Dimarco e Barella .

La probabile formazione titolare degli Azzurri contro l’Estonia

In conferenza stanpa Gattuso ha lasciato intendere quel modulo adotterà contro l’Estonia. Il ct sembra orientato a schierare è orientato a schierare un 4-3-3: Tra i pali ci sarà Donnarumma.Difesa a 4 composta da Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco. Barella, Tonali e Frattesi dovrebbero formare il centrocampo .In avanti punta centrale Kean , con ai lati Zaccagni e Politano , con Raspadori e Retegui pronti a subentrare a gara in corso.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Politano Kean, Zaccagni. Ct: Gattuso.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct: Jürgen Henn.

La terna arbitrale e Var di Italia-Estonia è cosi composta:
Arbitro: Pinheiro (Por)
Assistenti: Bruno Jesus-Maia
IV Ufficiale: Gonçalves
Var-Avar: Martins-Esteves

Settembre 5, 2025
scritto daRedazione
Settembre 5, 2025
