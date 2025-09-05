Estonia , il ct:” abbiamo esaminato l’Italia , siamo fiduciosi”

Jorgen Henn, commissario tecnico dell’Estonia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Italia valida per le qualificazioni al Mondiale. Queste le sue principali dichiarazioni: “Abbiamo esaminato tantissimo materiale dei club precedenti in cui ha lavorato il nuovo ct italiano Gattuso. Abbiamo cercato di trarre alcune conclusioni o addirittura di fare previsioni su cosa aspettarci”.

“Abbiamo motivo di essere fiduciosi – ha aggiunto – nel senso che individualmente non siamo vicini, ma se giochiamo come abbiamo fatto contro la Norvegia e Israele, come una squadra, allora è possibile rendere la vita difficile all’Italia. Siamo incoraggiati dal fatto che ci sono stati momenti in cui l’Estonia non ha temuto nessun avversario. Speriamo di andare in quella direzione. Siamo stati in grado di dimostrarlo in casa”.