Ligue 1 , risultati 3^ giornata

|Giornata Nº 3
|Data
|Incontro
|Risultato
|29/08/2025
|Lens
|Brestois
|3
|1
|30/08/2025
|Lorient
|Lille
|1
|7
|30/08/2025
|Nantes
|Auxerre
|1
|0
|30/08/2025
|Tolosa
|Parigi SG
|3
|6
|31/08/2025
|Angers
|Rennes
|1
|1
|31/08/2025
|Monaco
|Strasburgo
|3
|2
|31/08/2025
|Paris Football Club
|Metz
|3
|2
|31/08/2025
|Le Havre
|Nizza
|3
|1
|31/08/2025
|Lione
|Marsiglia
|1
|0
CLASSIFICA
Squadre
Aggiornato: 1/09, 17:41
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|PSG
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|5
|VVV
|2
|Ol. Lione
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|VVV
|3
|Lille
|7
|3
|2
|1
|0
|11
|4
|7
|NVV
|4
|Monaco
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|VPV
|5
|Lens
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|PVV
|6
|Strasburgo
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|VVP
|7
|Tolosa
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|6
|0
|VVP
|8
|Angers
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|VPN
|9
|RenneS
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|5
|-3
|VPN
|10
|Ol. Marsiglia
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|4
|1
|PVP
|11
|Le Havre
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|PPV
|12
|Nizza
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|PVP
|13
|Nantes
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|-1
|PPV
|14
|Auxerre
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|VPP
|15
|Paris FC
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|PPV
|16
|Lorient
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|PVP
|17
|Brest
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|NPP
|18
|Metz
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5