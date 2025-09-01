Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie C , Girone B risultati 2^ giornata
Ligue 1 , risultati 3^ giornata
Bundesliga , risultati 2^ giornata

Ligue 1 , risultati 3^ giornata

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
29/08/2025LensBrestois31
30/08/2025LorientLille17
30/08/2025NantesAuxerre10
30/08/2025TolosaParigi SG36
31/08/2025AngersRennes11
31/08/2025MonacoStrasburgo32
31/08/2025Paris Football ClubMetz32
31/08/2025Le HavreNizza31
31/08/2025LioneMarsiglia10

CLASSIFICA

Squadre

Aggiornato: 1/09, 17:41

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1PSG93300835VVV
2Ol. Lione93300505VVV
3Lille732101147NVV
4Monaco63201642VPV
5Lens63201532PVV
6Strasburgo63201431VVP
7Tolosa63201660VVP
8Angers43111220VPN
9RenneS4311125-3VPN
10Ol. Marsiglia33102541PVP
11Le Havre3310256-1PPV
12Nizza3310245-1PVP
13Nantes3310212-1PPV
14Auxerre3310224-2VPP
15Paris FC3310258-3PPV
16Lorient3310258-3PVP
17Brest1301248-4NPP
18Metz0300327-5
Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
