Serie C , Girone B risultati 2^ giornata

PONTEDERA-AREZZO 0-3,
VIS PESARO-RIMINI 0-0
CAMPOBASSO-TORRES 2-1
BRA-PERUGIA 2-2
GUBBIO-SAMBENEDETTESE 1-1
JUVENTUS NEXT GEN-LIVORNO 2-1
PIANESE-CARPI 0-1
TERNANA-ASCOLI 0-2
FORLI’-RAVENNA
GUIDONIA-PINETO
CLASSIFICA
6 AREZZO
4 JUVENTUS NEXT GEN
4 GUBBIO
4 SAMBENEDETTESE
4 CARPI
4 ASCOLI
3 RAVENNA
3 LIVORNO
3 TORRES
3 CAMPOBASSO
2 VIS PESARO
2 PERUGIA
1 GUIDONIA
1 PINETO
1 PIANESE
1 RIMINI
1 BRA
0 FORLI’
0 PONTEDERA
0 TERNANA
PROSSIMO TURNO: GUBBIO-PERUGIA, TORRES-PIANESE, ASCOLI-JUVENTUS NEXT GEN, AREZZO-VIS PESARO, CARPI-CAMPOBASSO, PINETO-PONTEDERA, RAVENNA-BRA, LIVORNO-GUIDONIA, SAMBENEDETTESE-FORLI’, RIMINI-TERNANA