Serie C , Girone B risultati 2^ giornata
Serie C , Girone B risultati 2^ giornata

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione

PONTEDERA-AREZZO 0-3,

VIS PESARO-RIMINI 0-0

CAMPOBASSO-TORRES 2-1

BRA-PERUGIA 2-2

GUBBIO-SAMBENEDETTESE 1-1

JUVENTUS NEXT GEN-LIVORNO 2-1

PIANESE-CARPI 0-1

TERNANA-ASCOLI 0-2

FORLI’-RAVENNA

GUIDONIA-PINETO

CLASSIFICA

6 AREZZO

4 JUVENTUS NEXT GEN

4 GUBBIO

4 SAMBENEDETTESE

4 CARPI

4 ASCOLI

3 RAVENNA

3 LIVORNO

3 TORRES

3 CAMPOBASSO

2 VIS PESARO

2 PERUGIA

1 GUIDONIA

1 PINETO

1 PIANESE

1 RIMINI

1 BRA

0 FORLI’

0 PONTEDERA

0 TERNANA

PROSSIMO TURNO: GUBBIO-PERUGIA, TORRES-PIANESE, ASCOLI-JUVENTUS NEXT GEN, AREZZO-VIS PESARO, CARPI-CAMPOBASSO, PINETO-PONTEDERA, RAVENNA-BRA, LIVORNO-GUIDONIA, SAMBENEDETTESE-FORLI’, RIMINI-TERNANA

