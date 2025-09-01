Bundesliga , risultati 2^ giornata

|Giornata Nº 2
|Data
|Incontro
|Risultato
|29/08/2025
|Amburgo
|St.Pauli
|0
|2
|30/08/2025
|Lipsia
|FC Heidenheim
|2
|0
|30/08/2025
|Werder Brema
|Bayer Leverkusen
|3
|3
|30/08/2025
|Stoccarda
|Gladbach
|1
|0
|30/08/2025
|Hoffenheim
|Eintracht Frankfurt
|1
|3
|30/08/2025
|Augsburg
|Bayern Monaco
|2
|3
|31/08/2025
|Wolfsburg
|Mainz 05
|1
|1
|31/08/2025
|Borussia Dortmund
|Union Berlino
|3
|0
|31/08/2025
|Colonia
|Friburgo
|4
|1
CLASSIFICA
|os
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Bayern Monaco
|6
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|VV
|2
|E. Francoforte
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|VV
|3
|Colonia
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|VV
|4
|B. Dortmund
|4
|2
|1
|1
|0
|6
|3
|3
|NV
|5
|St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|NV
|6
|Wolfsburg
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|VN
|7
|Augsburg
|3
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|VP
|8
|Stoccarda
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|PV
|9
|Hoffenheim
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|VP
|10
|Union Berlino
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|VP
|11
|Lipsia
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|6
|-4
|PV
|12
|Bayer Leverkusen
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|PN
|13
|Mainz
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|PN
|14
|B. M’gladbach
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|NP
|15
|Amburgo
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|NP
|16
|Werder Brema
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|7
|-3
|PN
|17
|Heidenheim
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|PP
|18
|Friburgo
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|PP