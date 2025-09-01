Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ligue 1 , risultati 3^ giornata
Bundesliga , risultati 2^ giornata
Liga , risultati 3^ giornata

Bundesliga , risultati 2^ giornata

Settembre 1, 2025
Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
29/08/2025AmburgoSt.Pauli02
30/08/2025LipsiaFC Heidenheim20
30/08/2025Werder BremaBayer Leverkusen33
30/08/2025StoccardaGladbach10
30/08/2025HoffenheimEintracht Frankfurt13
30/08/2025AugsburgBayern Monaco23
31/08/2025WolfsburgMainz 0511
31/08/2025Borussia DortmundUnion Berlino30
31/08/2025ColoniaFriburgo41

CLASSIFICA

osSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Bayern Monaco62200927VV
2E. Francoforte62200725VV
3Colonia62200514VV
4B. Dortmund42110633NV
5St. Pauli42110532NV
6Wolfsburg42110422VN
7Augsburg32101541VP
8Stoccarda32101220PV
9Hoffenheim3210134-1VP
10Union Berlino3210124-2VP
11Lipsia3210126-4PV
12Bayer Leverkusen1201145-1PN
13Mainz1201112-1PN
14B. M’gladbach1201101-1NP
15Amburgo1201102-2NP
16Werder Brema1201147-3PN
17Heidenheim0200215-4PP
18Friburgo0200227-5PP
Settembre 1, 2025
