Liga , risultati 3^ giornata

|Giornata Nº 3
|Data
|Incontro
|Risultato
|29/08/2025
|Elche
|Levante
|2
|0
|29/08/2025
|Valencia
|GETAFE
|3
|0
|30/08/2025
|Alaves
|Atl.Madrid
|1
|1
|30/08/2025
|Oviedo
|Real Sociedad
|1
|0
|30/08/2025
|Girona
|Siviglia
|0
|2
|30/08/2025
|Real Madrid
|Maiorca
|2
|1
|31/08/2025
|Celta Vigo
|Villarreal
|1
|1
|31/08/2025
|Betis
|Athletic Bilbao
|1
|2
|31/08/2025
|Espanyol
|Osasuna
|1
|0
|31/08/2025
|Vallecano
|Barcellona
|1
|1
CLASSIFICA
|os
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|5
|VVV
|2
|Athletic Bilbao
|9
|3
|3
|0
|0
|6
|3
|3
|VVV
|3
|Villarreal
|7
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|7
|VVN
|4
|Barcellona
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|VVN
|5
|Espanyol
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|2
|VNV
|6
|GetafE
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|VVP
|7
|Elche
|5
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|2
|NNV
|8
|Betis Siviglia
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|NVNP
|9
|Valencia
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|2
|2
|NPV
|10
|Rayo Vallecano
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|VPN
|11
|Alaves
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|VPN
|12
|Siviglia
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|PPV
|13
|Osasuna
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|-1
|PVP
|14
|celta Vigo
|3
|4
|0
|3
|1
|3
|5
|-2
|PNNN
|15
|Real Oviedo
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|-4
|PPV
|16
|Real Sociedad
|2
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|NNP
|17
|Atletico Madrid
|2
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|PNN
|18
|Maiorca
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|PNP
|19
|Levante
|0
|3
|0
|0
|3
|3
|7
|-4
|PPP
|20
|Girona
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|10
|-9
|PPP