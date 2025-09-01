Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Bundesliga , risultati 2^ giornata
Liga , risultati 3^ giornata
Chiusa la Sessione estiva Calciomercato gli ultimi colpi

Liga , risultati 3^ giornata

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
29/08/2025ElcheLevante20
29/08/2025ValenciaGETAFE30
30/08/2025AlavesAtl.Madrid11
30/08/2025OviedoReal Sociedad10
30/08/2025GironaSiviglia02
30/08/2025Real MadridMaiorca21
31/08/2025Celta VigoVillarreal11
31/08/2025BetisAthletic Bilbao12
31/08/2025EspanyolOsasuna10
31/08/2025VallecanoBarcellona11

CLASSIFICA

osSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Real Madrid93300615VVV
2Athletic Bilbao93300633VVV
3Villarreal73210817VVN
4Barcellona73210734VVN
5Espanyol73210532VNV
6GetafE63201440VVP
7Elche53120422NNV
8Betis Siviglia54121440NVNP
9Valencia43111422NPV
10Rayo Vallecano43111431VPN
11Alaves43111330VPN
12Siviglia33102550PPV
13Osasuna3310212-1PVP
14celta Vigo3403135-2PNNN
15Real Oviedo3310215-4PPV
16Real Sociedad2302134-1NNP
17Atletico Madrid2302134-1PNN
18Maiorca1301226-4PNP
19Levante0300337-4PPP
20Girona03003110-9PPP
Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Bundesliga , risultati 2^ giornata

Settembre 1, 2025
Articolo successivo

Chiusa la Sessione estiva Calciomercato gli ultimi colpi

Settembre 1, 2025

