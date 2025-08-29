Portogallo , i convocati dal ct Martinez, senza Leao

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 29, 2025
scritto daRedazione

Il ct della nazionale portoghese Martines , ha diramatoi la lista dei giocatori convocati in vista delle qualificazioni mondiali. Manca Rafa leao , non convocato perchè infiotunato.

Ecco la lista completa:

Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton)

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Al Hilal), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

