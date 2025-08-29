Sfondo scuro Sfondo chiaro
Turchia , i convocati da Montella con Chalanoglue e Yldiz e Celik

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione

Il ct della nazionale turca Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026.Convocati gli “italiani”, Calhanoglu e Yildiz eCelik. Ecco la lista completa:

PORTIERI
Altay Bayındır – Manchester United
Berke Özer – LOSC Lille
Mert Günok – Beşiktaş A.Ş.
Uğurcan Çakır – Trabzonspor A.Ş.

DEFENSORI
Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray A.Ş.
Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe A.Ş.
Eren Elmalı – Galatasaray A.Ş.
Ferdi Kadıoğlu – Brighton & Hove Albion FC
Merih Demiral – Al-Ahli Saudi FC
Mert Müldür – Fenerbahçe A.Ş.
Samet Akaydin – Çaykur Rizespor A.Ş.
Yusuf Akçiçek – Fenerbahçe A.Ş.
Zeki Çelik – AS Roma

CENTROCAMPISTI
Demir Ege Tıknaz – Beşiktaş A.Ş.
Hakan Çalhanoğlu – FC Internazionale Milano
İsmail Yüksek – Fenerbahçe A.Ş.
Kaan Ayhan – Galatasaray A.Ş.
Orkun Kökçü – Beşiktaş A.Ş.
Salih Özcan – Borussia Dortmund

ATTACCANTI
Arda Güler – Real Madrid CF
Barış Alper Yılmaz – Galatasaray A.Ş.
Can Uzun – Eintracht Frankfurt
Deniz Gül – FC Porto
İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe A.Ş.
Kenan Yıldız – Juventus
Kerem Aktürkoğlu – SL Benfica
Oğuz Aydın – Fenerbahçe A.Ş.
Yunus Akgün – Galatasaray A.Ş.

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione
