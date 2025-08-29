Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Portogallo , i convocati dal ct Martinez, senza Leao
Us Open, Alcaraz agli ottavi , battuto Darderi in tre set
Italia, i convocati dal ct Gattuso per i match contro Estonia e Israele

Us Open, Alcaraz agli ottavi , battuto Darderi in tre set

Agosto 29, 2025
scritto daSergio Chiaretti

(Sergio Chairetti) – Nulla da fareper il volenteroso Luciano Darderi ,battuto nettamete da Carlos Alcarz agli us Open. Punteggio finale : 6-2, 6-4, 6-0.

Lo spagnolo ha giocato alla sua maniera affondando i colpi ,. Solo nel secondo set l’italiano ha opposto una buona resistenza anche nel rispondere alle boradate dek numeoi due del mondo. Alcaraz si è fermato chiedendo un time-out sul 5-4 nel corso del secondo set per un problema al ginocchio. Massaggiato dal fisioterapista è andato fino in fondo senza alcuna conseguenza. Nel terzo set sul punteggio di 4-0 , anche Darderi si è fatto massaggiare per un problema al muscolo della coscia destra.

Al quarto turno Alcaraincontrerà uno tra Benjamin Bonzi e, o Arthur Rinderknech.

Agosto 29, 2025
scritto daSergio Chiaretti
Articolo precedente

Portogallo , i convocati dal ct Martinez, senza Leao

Agosto 29, 2025
Articolo successivo

Italia, i convocati dal ct Gattuso per i match contro Estonia e Israele

Agosto 29, 2025

Recommended for You

Us Open , Sinner batte Popyrin e vola al terzo turno

Us Open : Cobolli al terzo turno, sarà derby italiano con Musetti

Us Open , Alcaraz incontenibile batte Belucci