Us Open, Alcaraz agli ottavi , battuto Darderi in tre set

(Sergio Chairetti) – Nulla da fareper il volenteroso Luciano Darderi ,battuto nettamete da Carlos Alcarz agli us Open. Punteggio finale : 6-2, 6-4, 6-0.

Lo spagnolo ha giocato alla sua maniera affondando i colpi ,. Solo nel secondo set l’italiano ha opposto una buona resistenza anche nel rispondere alle boradate dek numeoi due del mondo. Alcaraz si è fermato chiedendo un time-out sul 5-4 nel corso del secondo set per un problema al ginocchio. Massaggiato dal fisioterapista è andato fino in fondo senza alcuna conseguenza. Nel terzo set sul punteggio di 4-0 , anche Darderi si è fatto massaggiare per un problema al muscolo della coscia destra.

Al quarto turno Alcaraincontrerà uno tra Benjamin Bonzi e, o Arthur Rinderknech.